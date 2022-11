Stiri pe aceeasi tema

- A fost dezvaluit numele volumului scris de Prințul Harry! Fanii Casei Regale așteapta cu nerabdare sa citeasca memoriile fiului Regelui Charles al III-lea. Acesta urmeaza sa primeasca in conturi o suma incredibila pentru cartea pe care o va aduce in prim-plan in viitorul foarte apropiat. Oamenii care…

- „Rezerva”, volumul de memorii al Ducelui de Sussex, va fi publicat internațional pe data de 10 ianuarie 2023, fiind programata lansarea in 16 limbi. In Romania, cartea apare la editura Nemira. Prințul Harry al Marii Britanii iși va lansa in iarna aceasta cartea de memorii „Rezerva”. Inițiativa a fost…

- Regele Charles este dispus sa le dea, oficial, copiilor ducelui și ducesei de Sussex titluri de prinț și prințesa, insa cu o singura condiție. Ce reguli trebuie sa accepte Prințul Harry și Meghan Markle. Experții regali sunt de parere ca monarhul britanic i-ar fi avertizat pe parinții lui Archie și…

- Primul SCANDAL regal: Prințul Harry și soția lui, suparați deoarece copiii lor nu vor primi titlul de Alteța Regala Primul SCANDAL regal: Prințul Harry și soția lui, suparați deoarece copiii lor nu vor primi titlul de Alteța Regala Prințul Harry și soția lui Meghan Markle sunt „suparați” deoarece copiii…

- Prinț moștenitor pana de curand, Charles a devenit rege al Marii Britanii in clipa in care mama lui a incetat din viața. Potrivit unei vechi legi britanice, care spune ca „Regele nu moare niciodata”, statutul de suveran al Regatului Unit se transmite instantaneu. Soția lui, Camilla, a devenit automat…