Tarile din fostul bloc estic inca se afla in urma Occidentului din cauza comunismului, a scris sambata pe Facebook premierul bulgar Boiko Borisov, in ziua in care se marcheaza 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite BTA.



''Comunismul a lasat in urma o astfel de prapastie incat la 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului tarile estice cu greu prind din urma Occidentul. Inca purtam cu noi cicatricile (comunismului), avem mult de munca, dar aceasta este directia corecta'', a explicat Borisov.



El a subliniat ca democratia trebuie aparata si ca nu trebuie ''sa permitem…