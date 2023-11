Stiri pe aceeasi tema

- Azi, proiectul noii legi a pensiilor ar urma sa primeasca avizele din partea comisiilor de specialitate si sa intre la vot in plen. Aceasta procedura accelerata va fie repetata si la Camera Deputatilor. Deși opoziția critica acest ritm rapid, potrivit guvernului, urgența este determinata de faptul ca…

- Dupa ce s-au ințeles pe legea pensiilor, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu declararand ca s-a gasit sursa de finanțare și toate neclaritațile au fost rezolvate, proiectul ajunge marți in Senat pentru dezbatere și vot. Executivul a aprobat, joi, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, conform…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va prelungi valabilitatea voucherelor pentru energie. „Ne apropiem de iarna și dl ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor pentru energie se prelungește…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va prelungi valabilitatea voucherelor pentru energie, potrivit stiripesurse.ro "Ne apropiem de iarna si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va prelungi valabilitatea voucherelor pentru energie.„Ne apropiem de iarna și dl ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor pentru energie se…

- Recalcuarea pensiilor și, implicit, creșterea lor se amana cel mai probabil pana in a doua jumatate a anului 2024. Noua formula de calcul se va baza pe Legea 127/2019. De fapt, recalcularea trebuia finalizata inca de anul trecut, cel tarziu anul acesta, insa prioritatea au fost pensiile speciale, iar…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca a fost eliminat pragul de 9,4% din PIB din PNRR privind cheltuielile cu pensiile, dupa discutiile cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Liderul PSD a mai spus ca isi doreste ca legea pensiilor sa fie finalizata in acest an si sunt trei variante…

- ”Angajamentul pe care ni l-am luat in Guvern (…) sunt ca toate jaloanele si tintele aferente Cererii de plata 3 sa fie gata la 15 octombrie. Majoritatea lor in 30 septembrie”, a declarat, miercuri seara, la Prima News, Adrian Caciu. Intrebat daca Legea pensiilor speciale va fi aprobata pana in 15 octombrie,…