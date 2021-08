Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista niciun rezumat deoarece acesta este un articol protejat. Articolul Protejat: Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda apare prima data in TurdaNews. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anunț Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa Aries anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 24.08.2021, intre orele 08.00 – 16.00, in municipiul Turda. Vor

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 04.08.2021, intre orele 08:00 – 16:00, in municipiul

- Apa Canal Chișinau anunța sistari de apa pe mai multe strazi din Capitala, sambata 31 iulie. Consumatorii de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, 200-202 și strazile Mihai Viteazul, 3, și Mitropolit Dosoftei, 122-156, 97-115, inclusiv cu fracții, vor ramane fara

- Anunț – Remediere avarie Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in perioada 12.07.2021 ora 22:00 – 13.07.2021 ora 02:00, in

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 24.06.2021, intre orele 08:30 – 16:00, in municipiul

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 15.06.2021, intre orele 08:30 – 16:00, in municipiul

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile perioada 10.06.2021 – 11.06.2021, intre orele 22:00 – 05:00, in municipiul Turda.