Ca-n filme la Sântana: urmărind un șofer care a fugit, două mașini de poliție s-au tamponat Ca-n filme, dar a fost crunta realitate: un echipaj de poliție aflat in acțiune la Pancota a plecat in urmarirea unui autoturism. Insa, ajuns in Santana, in loc sa-l prinda pe fugar, polițiștii s-au tamponat cu o alta autospeciala de poliție. Patru polițiști au ajuns la spital. In cele din urma șoferul fugar pare sa […] The post Ca-n filme la Santana: urmarind un șofer care a fugit, doua mașini de poliție s-au tamponat appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

