Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A a fost mandatat sa initieze procedurile privind incetarea negocierilor cu China General Nuclear Power Group (CGN), precum si a efectelor juridice in ceea ce priveste memorandumul de intelegere incheiat in 2015 pentru construirea si operarea unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda.



Astfel, in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (AGOEA) din 12 iunie 2020 s-a decis abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de…