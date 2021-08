Grupul ByteDance intentioneaza sa se listeze fie in trimestrul patru al acestui an, fie la inceputul anului 2022, a relatat prima oara Financial Times, citand o sursa apropiata situatiei. “Ne asteptam la recomandarile finale din partea ByteDance in septembrie. Ei depun in prezent toate documentatia la autoritatile chineze si trec prin procesul de revizuire”, a declarat sursa pentru Financial Times. Cu toate acestea, un purtator de cuvant al ByteDance a declarat pentru Reuters ca articolul FT nu este corect. Purtatorul de cuvant a refuzat sa ofere mai multe detalii. BytDance, cu sediul la Beijing,…