Stiri pe aceeasi tema

- Analisti de date, operatori de roboți, software developers, specialisti Big Data, experti in digital transformations, profesionisti in digital sales si marketing online, inovation creators, supraveghetori de calitate. Sunt doar cateva dintre joburile din noul val tehnologic care pentru multi dintre…

- Ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 41,3% la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, in usoara crestere comparativ cu 2019 (41,1%), in urma scaderii PIB-ului nominal, ca rezultat al pandemiei de COVID-19, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica…

- Ministerul Sanatații (MS) a solicitat Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) activarea Mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului cu anticorpi monoclonali neutralizanți. Romania a ajuns fruntașa Europei și chiar se numara printre țarile cu cea mai…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Comisarul european Ylva Johansson a declarat joi ca este "extrem de îngrijorata" în urma informațiilor din presa privind noi respingeri ilegale - și uneori violente - ale migranților la frontierele UE, în special în Grecia și Croația, cerând acestor țari sa investigheze…

- Romania a ramas si in 2019 pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta ratei de motorizare, cu 357 de autoturisme la mia de locuitori, dar in perioada 2015-2019 a avut cea mai mare crestere (34%) a numarului de autoturisme inmatriculate intr-o tara UE, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este de acum vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19 insa Romania si vecina ei, Bulgaria, se afla la polul opus, la mare distanta de restul tarilor din UE, cu 25, respectiv 14 procente din populatie vaccinata.