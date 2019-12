Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de control depisteaza doar 1% din totalul ilegale care au loc in Romania: circa 200.000 metri cubi din cele 20 de milioane de metri cubi de lemn care dispar anual fara acte din padurile tarii noastre, este principala concluzie a raportului taierilor ilegale realizat de Greenpeace pentru…

- Judetul Buzau se afla in continuare in primele trei judete in ceea ce priveste beneficiari ai ajutorului social. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), in septembrie au beneficiat de acest ajutor social 166.146 persoane, cei mai multi dintre ei…

- De Ziua naționala a produselor agroalimentare romanești, Direcția Agricola Buzau a adus laolalta producatori de mezeluri, de paine și de conserve din județ. “Ziua de astazi este un eveniment deosebit la nivel național. Noi sarbatorim la Buzau printr-un eveniment in cadrul Direcției Agricole care…

- • Cu ajutorul reprezentanților Green Group și IRCEM, miercuri au fost lansate in dezbatere publica mai multe proiecte Miercuri. 9 octombrie, s-a facut un al doilea pas pentru ca Buzaul sa devina primul oraș circular din Romania, adica un oraș care va reduce la minimum deșeurile și poluarea prin reciclarea…

- Direcția Județeana pentru Agricultura Buzau organizeaza joi, 10 octombrie, in intervalul orar 11,00 – 14,00, “Ziua porților deschise”, o manifestare ce va avea loc la sediul instituției din str. Victoriei nr. 1, Buzau. Evenimentul este organizat cu ocazia “Zilei produselor agroalimentare romanești”…

- Noua autobuze electrice, achiziționate de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice printr-un proiect european, vor deservi traseul 10 al societații de transport public Trans Bus (Aromet – Colegiul Tehnic – Casa de Pensii – Bd. Unirii – Bazar – Sala Sporturilor – Broșteni – Dorobanți…

- Zi neagra, joi, pentru Buzau și pentru Armata Romaniei. Caporalul cls. a III-a Ciprian-Ștefan Polschi este al cincilea buzoian cazut la datorie departe de casa, intr-un teatru de operații. Militarul, care indeplinea funcția de șofer in cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, și-a pierdut…

- Anul acesta, pompierii buzoieni iși sarbatoresc ziua in acest week-end, in avans fața de data de 13 septembrie, cand se implinesc 171 de ani de la Batalia din Dealul Spirii. Ei vor ieși cu tehnica din dotare in parcuri, in mijlocul buzoienilor, pentru a putea dialoga mai bine cu cetațenii și pentru…