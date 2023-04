Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer al companiei de transport public din municipiul Buzau a fost testat pozitiv cu aparatul alcooltest. Barbatul avea o alcoolemie de 1.44 la mie și nu este la primul incident. Șoferul de autobuz se numește Nistor Alin și are 32 de ani, conform unor surse. Acesta a fost testat pozitiv cu aparatul…

- Un sofer din Botosani, 47 de ani, a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins, de doua ori intr-o singura noapte, conducand sub influenta alcoolului, scrie Agerpres , care preia o informare IPJ Botoșani. In noaptea de 11 spre 12 martie, șoferul a fost depistat de politistii rutieri conducand sub…

- Politistii de la rutiera au depistat, luni, o tanara de 32 de ani, din Craiova, care conducea sub influenta alcoolului si fara permis. Avea o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, oamenii legii au stabilit ca tanara se afla la volanului unui autoturism furat. Reprezentantii…

- Marți, 14 februarie, in numai cateva ore, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, cei din Ocna Șugatag și din Șomcuta Mare, in timp ce efectuau atribuțiile de serviciu in zonele de competența au depistat in trafic cinci conducatori auto care au condus sub influența bauturilor alcoolice. In fapt, patru…

- Politistii de frontiera galateni au depistat la controlul de frontiera un barbat din Turcia care conducea un automarfar, desi era in stare de ebrietate, cu o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un barbat, care conducea un autovehicul, a fost depistat cu o alcolemie record de 4.02mg/l alcool pur in aerul expirat. Tototdata, barbatul in varsta de 30 de ani ar fi consumat și substanțe psihoactive, precum canabisul. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat sambata, in trafic, pe DN56A,…

- In jurul orei 19,30, pe raza localitații Teleac, a fost depistat un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Doi șoferi din județ, ambii bauți bine, au reușit performanța de a face accident in aceeași zi, pe același drum, DN17C. Unul dintre ei a și fugit de la locul accidentului. Drumul buclucaș este DN17C. Un accident s-a produs in Nasaud, iar altul in comuna Salva. Unul dintre șoferi, un barbat de 50 de…