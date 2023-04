Buzău: Sector din DN 2B, închis pentru lucrări, după sărbători Potrivit DRDP Buzau, intre 18 si 21 aprilie, un sector de peste 15 kilometri din DN 2 B va fi inchis pentru reparatii. ”D.R.D.P. Buzau anunta inchiderea circulatiei rutiere pe DN 2B, sectorul de drum cuprins intre km 27+660 si km 42+850, in vederea executarii lucrarilor de reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata pe DN 2B, km 32+185, in localitatea Balhacu, si km cale ferata 55+832”, a transmis, miercuri, DRDP Buzau. Sursa citata a precizat ca soferii care tranziteaza zona vor avea ca varianta ocolitoare: DN 2B km 27+660 – DJ 203I Cilibia – Caragele – DJ 214 A Caragele – Luciu – Largu –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

