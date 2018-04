Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele produse de alunecarile de teren si inundatii in luna martie, in 19 localitati din judet, se ridica la peste 80 de milioane de lei, potrivit bilantului prezentat luni, in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, de prefectul Carmen Ichim.Citeste…

- Statiunea de cercetare legumicola din Buzau a primit solicitari ferme din partea mai multor retele de magazine pentru comercializarea de soiuri de legume exotice, cu forme si culori atipice, cum ar fi rosiile tigrate, vinetele albe, castravetele anti-diabet, kiwano sau ardeii iuti multicolori, conform…

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Daca si tu doresti sa te initiezi in tainele machiajului, daca doresti sa inveti tehnici de realizare a unor machiaje profesionale ai acum ocazia de a participa la Curs Machiaj organizat in Buzau organizat de Profesional New Consult. Cursul este acreditat si se desfasoara in salile de curs moderne,…

- Daca ești creativ și vrei ca munca ta sa fie apreciata de un oraș intreg, acum ai ocazia. Primaria municipiului Buzau pune la bataie suma de 12.000 de lei pentru un nou logo al municipiului Buzau. Aleșii municipali au aprobat luna trecuta un proiect de hotarare prin care buzoienii sunt invitați sa creeze…

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Fermierii care s-au angajat sa livreze pe piata tomate inca de la sfarsitul primaverii, urmand sa primeasca un sprijin de 3.000 euro/an, se pregatesc sa planteze. Cand vom manca rosii romanesti si cat vom plati pentru „trufandale“.