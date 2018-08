Stiri pe aceeasi tema

- Cum a petrecut Mihaela Buzarnescu, dupa titlul cucerit la San Jose. Romanca a urcat pe locul 20 in ierarhia tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu WTA al carierei. Mihaela Buzarnescu avea pana acum in palmares doua finale pierdute și dupa cele 22 de titluri ITF adunate pana la varsta de…

- Ministrul Fifor: Romania si-a atins toate obiectivele la summit-ul NATO Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Foto: Arhiva. România si-a atins toate obiectivele la recentul summit NATO de la Bruxelles, considera ministrul apararii, Mihai Fifor. El a explicat astazi ca cel mai…

- Simona Halep, dupa eliminarea de la Wimbledon: ”Aș fi caștigat meciul daca aș fi pus in practica ceea ce mi-a spus Darren”. Simona Halep a fost invinsa de taiwaneza Su-Wei Hsieh , scor 6-3, 4-6, 5-7, și a parasit turneul de la Wimbledon in turul III al competiției. Intrebata dupa joc daca s-a pregatit…

- 12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii, transmit autoritatilor romane un mesaj comun...

- Simona Halep s-a intors in Romania, dupE reu"ita incredibilE de la Paris, acolo unde a pus mana pe primul titlu de Grand Slam din carierE. Sportiva a fost intampinatE de zeci de oameni care au venit sE o felicite pe campioana care ne-a fEcut pe to:i sE spunem, cu convingere: ~Sunt mandru cE sunt roman.

- Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Ambasadele tarii noastre in Franta si in Statele Unite ale Americii au felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria obtinuta sambata la Roland Garros.

- Romania ramane un partener solid, predictibil si de incredere al Statelor Unite ale Americii (SUA), a declarat, miercuri, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, la reuniunea Grupului de lucru romano-american la nivel inalt in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului…

