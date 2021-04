Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a adoptat joi dupa-masa prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Totodata a fost actualizata și lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la intoarcerea in țara.

- Autoritațile romane urmaresc situația de la granița estica a Ucrainei. Iar saptamana viitoare la Cotroceni urmeaza sa aiba loc o intrunire a Consiliului suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pe aceasta tema, din cate a precizat președintele. ”Situația este ingrijoratoare. Au aparut tensiuni in regiunea Marii…

- Autobuze autonome cumparate de Primaria Cluj-Napoca. Cate autobuze autonome vor fi cumparate a explicat viceprimarul Dan Tarcea.Primaria Cluj-Napoca va cumpara 14 autobuze autonome, care sunt cu șofer de fapt. ”Suntem in etapa de a pregati licitația pentru lansarea procedurii de achiziție publica…

- George Simion susține ca autoritațile trebuie sa explice toate masurile impuse, el fiind ferm convins ca purtarea maștii de portecție nu este deloc utila pentru reducerea numarului de oameni infectați.„Suntem alaturi de toți romanii care vor ieși in strada. Daca autoritațile comit abuzuri, vom fi acolo…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca Primaria Cluj-Napoca este gata sa lanseze licitația pentru primele autobuze autonome din România. Potrivit edilului, anul acesta ar putea intra în circulație în Cluj-Napoca primele autobuze…

- In ziua de 12 Februarie 2021, la ora 05:37:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in CENTRAL TURKEY un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.0, la adancimea de 9km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 151km NV de Corum, 175km N de Kirikkale, 177km N de Cankaya, 177km N de Ankara,…

- Romanii investesc sute de milioane in titluri de stat. Guvernul anunța ca va continua sa se imprumute de la populație. Romanii au investit peste 955 de milioane de lei in prima emisiune de titluri de stat Tezaur din 2021, lansata de Ministerul Finantelor. Fondurile obtinute vor fi utilizate pentru finantarea…

- Ninsorile abundente și vantul puternic au creat dificultați serioase și pe șoselele din Bulgaria. Autoritațile le-au cerut cetațenilor sa evite deplasarea daca nu este absolut necesara. Circulația intre Veliko Tirnovo și Sofia a fost intrerupta din cauza unui accident in care au fost implicate trei…