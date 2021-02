Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ideea sa privind "autonomia strategica europeana" in sectorul apararii nu inseamna ca vrea o indepartare de SUA, ci de a face din Europa un partener mai de incredere si de a intari NATO, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Cred in…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a ajuns, vineri, in Romania cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Otopeni, urmand a fi preluat de politisti pentru a fi dus in penitenciar in urma condamnarii definitive la 5 ani de inchisoare cu executare. Politia Romana a emis joi un mandat de urmarire…

- Condamnat la 5 ani cu inchisoare in dosarul Interagro, omul de afaceri Ioan Niculae nu a fost gasit de politisti acasa, la domiciliul din Zimnicea, pentru a fi dus la penitenciar, si a fost dat in urmarire generala.Politistii nu l au gasit acasa pe Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare…

- Ioan Niculae (66 de ani), patronul celor de la Astra, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul „Interagro”. Condamnarea lui Ioan Niculae nu i-a luat pe nepregatite pe cei de la Astra. Cel puțin asta susține Dani Coman. Președintele giurgiuvenilor spune ca aveau deja pregatit…

- Dacia a prezentat planul pentru urmatorii ani, in cadrul prezentarii proiectului strategic Renaulution. Grupul Renault a creat o noua identitate vizuala pentru Dacia, avand o alta strategie pentru marca romaneasca și anume un concept nou, un aer cool in Segmentul C. Potrivit unui comunicat al producatorului…

- Istoricul Niall Ferguson, care preda la Universitatea Stanford, prezice un boom economic în 2021, dupa sfârșitul pandemiei.Specializat în domeniul economic, el a prevazut și instalarea pandemiei de coronavirus la începutul anului 2020. Dintr-o perspectiva istorica însa,…

- Tesla Inc a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului american de vehicule electrice, transmite Reuters. In prezent, pretul pentru Model S in Germania se situeaza la 81.990 euro (97.699,28 dolari), comparativ…

- Vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V va costa mai puțin de 20 de dolari de persoana la nivel internațional, iar Kremlinul intenționeaza sa produca peste un miliard de doze in țara și in strainatate anul viitor, potrivit informațiilor oficiale prezentate de Reuters. Vaccinul Sputnik este administrat…