Indicele de referinta Stoxx 600 a inchis luni in declin cu 1%, cu toate sectoarele in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunil companiilor producatoare de produse chimice care au coborat in ansamblu cu 2,8%. Actiunile companiilor de constructii si materiale de constructii au scazut cu 2,5%, pe fondul avertismentelor privind o criza ipotecara in Regatul Unit si o scadere a preturilor solicitate la case, deoarece cifrele arata ca dobanda medie a unei tranzactii cu dobanda fixa pe doi ani a crescut la peste 6% pentru prima data din decembrie. Banca Angliei va anunta joi cea mai recenta…