- Finala Cupei Romaniei din acest an s-a desfașurat in condiții speciale. Cei zece jurnaliști acreditați de Federația Romana de Fotbal au avut acces doar la masa presei din stadion și nu au putut realiza interviuri cu jucatorii sau antrenorii, așa cum se intampla pana acum. A existat un singur reporter…

- Daca in ceea ce privește țintarul play-off-ului Ligii a II-a, Federația Romana de Fotbal nu s-a putut grabi, in mod obiectiv, fiind obligata sa aștepte informații de la MTS și MS cu privire la evoluția infectarilor cu virusul Covid-19, in ceea ce privește ora de debut a celor trei meciuri/etapa, din…

- Dupa ce, din cauza coronavirusului, doua meciuri au fost amanate la reinceperea meciurilor din Liga 1, ministrul Sportului, Ionuț Stroe, s-a aratat preocupat de finalizarea in bune condiții a competiției.Ionuț Stroe a avertizat ca, in cazul in care numarul persoanelor implicate in fotbal care vor fi…

- Clubul UTA a anuntat, ieri, ca apelul sau la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) dupa decizia de reluare a Ligii a II-a cu punctele injumatatite a fost inregistrat si procedura este in curs de desfasurare. UTA a precizat ca Federatia Romana de Fotbal a agreat propunerea clubului aradean de judecare…

- Clubul UTA Arad a anuntat, vineri, ca apelul sau la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) dupa decizia de reluare a Ligii a II-a cu punctele injumatatite a fost inregistrat si procedura este in curs de desfasurare, potrivit news.ro.“Apelul clubului UTA a fost inregistrat de Tribunalul de Arbitraj…

- Pe parcursul saptamanii trecute, Federația Romana de Fotbal a anunțat cum va fi tranșata ediția de campionat 2019-2020 a ligilor a II-a și a III-a, grav perturbata din cauza crizei generate de virusul COVID-19. Astfel, la nivelul eșalonului secund, primele șase clasate in ierarhia la zi a ...

- Prin hotararea Comitetului de Urgența FRF din 11 mai 2020, campionatul Ligii 3 nu va mai fi reluat pentru partidele ramase de disputat in sezonul 2019-2020. Avand in vedere recomandarile facute in vederea reluarii antrenamentelor sportive, ținand cont de faptul ca majoritatea cluburilor nu dețin resursele…

- Pornind de la normele drastice instituite de Ministerul Sanatații și Ministerul Tineretului și Sportului pentru reluarea antrenamentelor sportivilor de performanța, Federația Romana de Fotbal a decis joi sa inghețe ediția de campionat 2019-2020 a Ligii a III-a, in condițiile in care mai erau 14 ...