Burduja, despre planul reducerii cheltuielilor la buget: Salut această intenţie de a eficientiza aparatul administrativ. Nu ne temem să tăiem din cheltuieli „E cert ca exista o nevoie mare de forta de munca in mediul privat si sunt persoane care, daca nu livreaza pentru stat, de fapt pentru cetatenii pe care ii slujesc, sunt convins ca vor avea alte oportunitati in mediul privat. Eu salut aceasta intentie de a eficientiza aparatul administrativ. Daca ne gandim la cheltuielile statului roman, cu siguranta fiecare conducator de institutie trebuie sa-si faca o analiza si sa vada cine performeaza, cine nu performeaza, cine da dovada de competenta profesionala va fi binevenit sa ramana, cine nu, repet, in mediul privat este o criza cumplita de locuri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

