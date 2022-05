Stiri pe aceeasi tema

- ​In incercarea de a recupera din prejudiciile stabilite de instantele penale, ANAF va organiza in 17 iunie primele licitatii privind valorificarea a sase bunuri imobile sechestrate, reprezentand terenuri evaluate la peste 8,8 milioane de lei. Bunurile in cauza au fost sechestrate intr-un dosar penal…

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat, duminica, intr-un comunicat oficial, ca institutia pe care o conduce va organiza pe 17 iunie o licitatie prin care isi propune sa recupereze sumele stabilite ca prejudiciu de catre instantele de judecata.

- “Pe langa combaterea evaziunii fiscale si cresterea gradului de colectare voluntara, ANAF isi propune si sa recupereze sumele stabilite ca prejudiciu de catre instante in dosarele penale. In acest sens, prin Serviciul sau de executari silite cazuri speciale, ANAF organizeaza, pe 17 iunie, primele licitatii…

- Noul șef al ANAF Lucian Ovidiu Heiuș are planuri mari in ceea ce privește creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor, cat și valorificarea cat mai rapida a imobilelor cu sechestru pe ele. Oficialul a ținut sa transmita acest mesaj și video și atrage atenția asupra controalelor cat mai…

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari. A devenit astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie’s,…

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice: 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2.…

- Linii pure, trasaturi fine si o fata alungita: o masca rara din secolul al XIX-lea, apartinand tribului Fang din Gabon, va fi scoasa la licitatie sambata la Montpellier, in sudul Frantei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Instanta a admis exceptia prescrierii dreptului material la actiune, pe care Adrian Gambuteanu a invocat o in proces. Gambuteanu a scapat de doua dosare, in care suma totala pretinsa era de 3.549.406 lei, echivalentul a 717.428,5483 de euro, la un curs de 4,9474 de lei pentru un euro, stabilit de Banca…