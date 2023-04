Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 28-a a campionatului Germaniei, potrivit news.ro:Bayern Munchen – Hoffenheim 1-1 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen, nu a reusit decat un egal, 1-1, cu Eintracht Frankfurt, sambata seara, in etapa a a 18-a din Bundesliga, si a ajuns la trei partide consecutive fara victorie in campionat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa germana Bayern Munchen a incheiat la egalitate, sambata, pe teren propriu, cu formatia Eintracht Frankfurt, scor 1-1, intr-un meci din etapa a 18-a a Bundesligii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- RB Leipzg a invins la limita, vineri seara, pe teren propriu, cu 2-1, pe VfB Stuttgart, in prologul etapei a 18-a din Bundesliga, si a ajuns doar la un punct de liderul Bayern Munchen, potrivit Agerpres.Ambele goluri ale gazdelor au fost reusite de Dominik Szoboszlai (25, 49), pentru oaspeti marcand…

- Echipa Bayern Munchen a terminat la egalitate marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia FC Koln. Tot in etapa a 17-a din campionatul Germaniei, Wolfsburg a inregistrat al doilea scor categoric consecutiv, 5-0 cu Hertha Berlin, in deplasare, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Echipa germana Bayern Munchen a terminat la egalitate, in deplasare, scor 1-1, cu formatia RB Leipzig, in derbiul etapei a 16-a din Bundesliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Antrenorul lui RB Leipzig, Marco Rose, a spus ca echipa sa are nevoie de un un nou inceput, odata cu reluarea sezonului in Bundesliga, vineri, impotriva liderului Bayern Munchen, scrie DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…