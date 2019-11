Bună! Bonjour! Ola! Hello! Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Salutului In fiecare an, la 21 noiembrie, este marcata ziua mondiala a salutului. Initiata in anul 1973 de fratii Brian si Michael McCormack din Omaha, statul Nebraska, SUA, Ziua mondiala a salutului a fost sustinuta de personalitati publice, lideri religiosi, laureati ai Premiului Nobel pentru Pace precum si de 180 de tari, potrivit www.worldhelloday.org . A fost sarbatorita pentru prima data in contextul conflictului, din octombrie 1973, dintre Egipt si Israel, ca o forma de protest nonviolent la adresa razboiului. Salutul, o forma elementara de actiune interumana, este un pas important spre realizarea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

