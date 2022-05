Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marti ca, odata cu inceperea exploatarilor din Marea Neagra, Romania va produce practic mai multe gaze decat va putea consuma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, referindu-se la semnarea noilor contracte, in aceasta perioada, cu furnizorii de gaze naturale, ca pretul nu are cum sa depaseasca 0,31 lei/kw, indiferent de consum, avand in vedere ca exista o ordonanta guvernamentala in vigoare, in acest sens.…

- Liderul AUR George Simion a confirmat pentru alba24.ro, pe 1 mai 2022, ca un grup de 12 deputati din AUR au negociat sa plece „in masa” la PNTCD si sa faca grup parlamentar in Camera Deputatilor, printre acestia fiind si deputatul Daniel George Rusu de la Alba, motiv pentru care l-a dat afara din…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este invitat luni la "Ora Guvernului" din plenul Camerei Deputatilor, la o dezbatere pe tema situatiei aprovizionarii cu gaze si energie electrica. La ultima participare, Virgil Popescu a avut un scandal cu George Simion, liderul AUR apucandu-l de gat pe ministru. …

- Cel mai varstnic parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov, a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „A fost un om minunat, un bun patriot, de la care am avut de invațat cu toții”, a spus copreședintele partidului, George Simion. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, face din nou un apel la calm si indeamna oamenii sa nu stea la cozi la benzinarii, dand asigurari ca exista suficiente stocuri de carburant si nu sunt argumente pentru cresteri explozive ale preturilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța,intr-o postare pe Facebook, ca romanii nu trebuie sa se mai inghesuie la benzinarii pentru ca Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat luni, la Palatul Victoriei, ca nu este cazul ca romanii sa discute despre „scenarii apoliptice” legate de lipsa gazelor naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…