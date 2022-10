Stiri pe aceeasi tema

- In Bulgaria au loc alegeri parlamentare, astazi, pentru a patra oara in doar optsprezece luni. Asta dupa ce niciun partid nu a reușit sa inspire incredere și sa creeze o coaliție puternica in urma alegerilor precedente.

- Putin ar vrea sa anexeze pana la sfarsitul lunii cele patru regiuni din Ucraina in care sunt organizate asa-zisele referendumuri. Votul supravegheat cu arme merge in directia asteptata de Moscova. In schimb, mobilizarea rezervistilor se dovedeste un esec total. Viitorii luptatori fug din tara iar cei…

- La sediul primariei Gherla a fost convocata joi dimineața de la ora 8 sedinta publica extraordinara convocata ,,de indata” a Consiliului Local. In proiectul ordinii de zi au figurat doua proiecte de hotarari, legate de finanțarea unor lucrari de eficiența energetica și reziliența, prin PNRR, la cladirea…

- Raul Rusescu (34 de ani), liber de contract din iulie, va evolua pentru Concordia Chiajna in noul sezon. Atacantul revine astfel in Romania dupa 8 luni la Lamezia Terme, echipa din liga a patra italiana. Raul Rusescu, golgheterul sezonului 2012/2013 din Liga 1, cu 21 de goluri, a revenit in fotbalul…

- Ultima zi a calatoriei prin universul magic UNTOLD, editia 2022, cea de a patra zi de festival, a fost traita cu un entuziasm imens de cei peste 90.000 de fanii veniti din toata lumea pentru a celebra dragostea pentru muzica, libertatea, toleranta si prietenia, alaturi de cei mai apreciati artisti nationali…

- Incidentele pe munte s-au ținut lanț in acest weekend. Salvamontiștii au fost solicitați la peste 20 de intervenții de urgența, in urma accidentarilor montane. In 3 cazuri a fost nevoie de elicopterul SMURD. Au fost insa și situații in care turiștii au cerut sa fie luați cu elicopterul doar pentru ca…

- Formatia FC Barcelona a reusit doar o remiza in primul amical al verii, scor 1-1, cu echipa Olot, din a patra liga spaniola. Pentru Barcelona a marcat Pierre-Emerick Aubameyang (27), dar Eloi Amagat a egalat in minutul 45. Meciul a fost organizat cu ocazia centenarului gruparii Olot. The post FC…

- Simona Halep s-a calificat spectaculos in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, luni, dupa ce a invins-o pe spaniola Paula Badosa, a patra favorita, cu 6-1, 6-2. Halep, fost lider mondial, acum pe 18 in lume, a avut nevoie de numai 59 de minute pentru a o trimite acasa…