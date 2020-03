Bulgaria suspendă deplasările între oraşe. Accesul la farmacii şi magazine alimentare e restricţionat, în funcţie de vârstă Agentii de politie, sprijiniti de soldati, vor permite intrarea si iesirea din orasele bulgare, inclusiv din capitala Sofia, numai personalului medical si acelor persoane care prezinta un document prin care atesta motivul deplasarii, semnat de angajator sau de medic, dupa caz, ori pentru revenirea la domiciliul permanent. Aceasta masura nu priveste insa si localitatile mai mici. Parlamentul de la Sofia a votat vineri, dupa o dezbatere aprinsa, pentru mobilizarea armatei in vederea asistarii autoritatilor civile in aplicarea acestor restrictii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

