Bulgaria și România se îndreaptă spre separare în Europa? / Klaus Iohannis, lăudat în presa bulgară Inevitabilul se produce și autoritațile pregatesc cetațenii ca sa nu fie surprinși de vestea proasta. Bulgaria și Romania se indreapta spre separare in Europa, scrie SEGA, potrivit Rador. Se destrama tandemul care a intarit spiritul fiecareia dintre ele, ca nu este cea mai nefericita din UE. Impreuna, au suportat mai ușor criticile care le-au fost atribuite de la Bruxelles. Dar pentru prima data de cand au intrat in UE, in 2007, auzim dintr-o sursa oficiala ca au obținut o eligibilitate diferita pentru spațiul Schengen. Romania va fi admisa, iar Bulgaria va ramane in afara cercului intern al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a semnat, alaturi de premierii Poloniei, Bulgariei, Ungariei si Slovaciei, o scrisoare catre Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor. Anunțul a fost facut la inceputul ședintei de guvern.„Impreuna cu premierii din Polonia, Bulgaria, Ungaria…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la esecul negocierile ministrul Agriculturii Petre Daea cu cei de la Comisia Europeana si faptul ca CE a decis sa aloce Romaniei doar 10,05 milioane euro, din rezerva UE, drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, a declarat pentru publicația austriaca Profil ca Romania nu mai este dispusa sa aștepte „inca doi-trei ani” sa intre in Schengen și crede ca o decizie finala se va lua la finalul acestui an. Intrebat care este stadiul negocierilor cu partea austriaca, Emil…

- Emil Hurezeanu spune, intr-un interviu acordat presei austriece, ca politicienii austrieci vorbesc la Bruxelles mereu despre solidaritate, unitate si rabdare strategica. „Dar rabdarea noastra nu este fara sfarsit!”, declara oficialul. PROFIL: Cum va explicati opoziția Austriei fata de o aderare a Romaniei?…

- „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla in vizita in Bulgaria, la exact un an de la vizita presedintelui Rumen Radev la Bucuresti. Daca discutiile de anul trecut au fost dominate de razboiul care tocmai izbucnise in Ucraina, criza refugiatilor si aspecte legate de implementarea Coridorului Vertical…

- "Este doar o mica parte din interviul bomba pe care Elena Udrea ni l-a acordat astazi. 45 de minute de dezvaluiri, lucruri care nu au mai fost spuse pana acum. Vad ca deja unii reprezentanți ai partidelor au și venit in platourile voastre și au inceput sa bata campii ca de ce nu a spus pana acum. Dar…

- Un articol din presa bulgara realateaza demersurile facute de Romania și Bulgaria in ultimii ani pentru aderarea la Schengen, condamnand autoritațile din țara vecina privind lupta impotriva corupției și arata totodata ca țara noastra a facut pași importanți.

- Dupa votul de veto al Austriei impotriva Romaniei și Bulgarie din decembrie, multa lume a reacționat dur la adrsa cancelariei austriece. Celor doua state le-a fost refuzat accesul in spațiul Schengen, singura țara admisa fiind Croația. Acuzațiile Austriei, mai ales la adresa Romaniei, nefiind intemeiate,…