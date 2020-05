Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, care a inceput sa-si relaxeze masurile de izolare, a anulat interdictia de intrare pentru vizitatorii provenind din Uniunea Europeana si tarile din spatiul Schengen, a anuntat joi Ministerul Sanatatii bulgar intr-un comunicat, citat de Reuters, potrivit Agerpres. La mijlocul lunii martie,…

- Guvernul finlandez a anuntat luni ca va relaxa restrictiile privind numarul de persoane care pot sa se reuneasca public de la 10 la 50, incepand cu 1 iunie, si va permite redeschiderea bibliotecilor si a muzeelor, scrie Agerpres, citand dpa. Masurile restrictive au fost impuse in luna martie pentru…

- Belgia se pregateste sa relaxeze masurile de izolare in mai multe etape, care se vor intinde pana la inceputul verii. Dar premierul belgian a anuntat ca strategia de deschidere progresiva a economiei și școlilor va depinde de situația din spitale.

- Coreea de Sud si-a extins masurile de distantare sociala cu inca 15 zile duminica, dar a oferit unele concesii pentru biserici si activitatile sportive, in conditiile in care a inregistrat in ultimele 24 de ore doar opt cazuri noi de coronavirus, cel mai scazut numar din ultimele doua luni, relateaza…

- Astfel, in cazul in care aceasta tendinta continua, autoritatile ar putea autoriza, incepand de joi, o redeschidere a anumitor magazine (cu materiale de constructii sau papetarie), dar si o reluare a unor activitati sportive in aer liber ce nu implica adunari, precum tenisul, a anuntat Ministrul Sanatatii,…

- Presedintele american Donald Trump a decis, in incercarea de a stopa raspandirea Covid-19, sa suspende pentru 30 de zile toate deplasarile din Europa, cu o exceptie. Intr-un discurs televizat, Trump a spus ca toate calatoriile din tarile europene vor fi suspendate, incepand de vineri, de la…