Bulgaria reacţionează după ce Gazprom a suspendat aprovizionarea cu gaze anul trecut Bulgaria a luat in sfarșit masuri decisive pentru a inceta dependența de energia rusa și a submina pozițiile Moscovei pe piețele energetice din Balcani și din Europa Centrala. Pe 28 septembrie, Adunarea Naționala Bulgara a votat introducerea unei noi accize la importul și tranzitul gazelor naturale rusești, in valoare de 20 la suta din prețurile spot curente din Europa, informeaza jamestown.org. Legea a impus, de asemenea, trecerea treptata a rafinariei ruse Lukoil din Bulgaria la importul de petrol non rusesc pana in octombrie 2024 și creșterea impozitului pe profit (cunoscut și sub denumirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

