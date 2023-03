Bulgaria poate! Președintele Rumen Radev se aşteaptă la un accept în Schengen în octombrie „Bulgaria primeste din ce in ce mai mult sprijin pentru aderarea sa la Schengen”, a dat asigurari presedintele Rumen Radev. Bulgaria ar putea adera la Schengen in luna octombrie, daca guvernul si parlamentul de la Sofia mentin, dupa alegerile din 2 aprilie, viteza imprimata pregatirilor de actualul guvern interimar, a declarat joi intr-o discutie cu presa presedintele Rumen Radev, care se afla la Bruxelles pentru summitul UE, relateaza presa bulgara. „Bulgaria primeste din ce in ce mai mult sprijin pentru aderarea sa la Schengen”, a dat asigurari presedintele Rumen Radev. „Am primit deja chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria ar putea adera la Schengen in luna octombrie, daca guvernul si parlamentul de la Sofia mentin, dupa alegerile din 2 aprilie, viteza imprimata pregatirilor de actualul guvern interimar, a declarat joi intr-o discutie cu presa presedintele Rumen Radev, care se afla la Bruxelles pentru summitul…

- Bulgaria ar putea adera la Schengen in luna octombrie, daca guvernul si parlamentul de la Sofia mentin, dupa alegerile din 2 aprilie, viteza imprimata pregatirilor de actualul guvern interimar, a declarat joi intr-o discutie cu presa presedintele Rumen Radev, care se afla la Bruxelles pentru summitul…

- In timp ce ministrii lor de interne se intalneau la Stockholm cu ceilalti colegi din UE pentru a discuta despre migratie la o reuniune informala, cancelarul austriac Karl Nehammer l-a primit joi la Viena pe premierul olandez Mark Rutte, pentru a discuta pe aceeasi tema. Ambii politicieni s-au opus in…

- Austria isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, a transmis ieri cancelarul austriac, Karl Nehammer, inainte de vizita in Sofia.Cancelarul austriac si ministrul sau de Interne sunt azi, luni, 23 ianuarie, in Bulgaria pentru a inspecta frontiera cu Turcia, unde…

- Premierul Nehammer si ministru de Interne Gerhard Karner se vor deplasa luni la frontiera impreuna cu presedintele Rumen Radev si cu ministrul bulgar de interne Ivan Demerdjiev.Este planificata, de asemenea, o vizita la centrul regional de coordonare al politiei de frontiera din apropierea orasului…

- Austria isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, a transmis sambata cancelarul austriac Karl Nehammer inainte de a pleca, impreuna cu ministrul sau de interne, Gerhard Karner, in vizita in Bulgaria, scrie News. Cancelarul austriac Karl Nehammer și ministrul sau…

- Austria isi mentine veto-ul fata extinderea Spatiului Schengen, atat timp cat acesta ‘nu functioneaza’, a afirmat cancelarul Karl Nehammer inaintea unei vizite in Bulgaria, cerand ‘sprijin deplin pentru Bulgaria si Romania si masuri concrete din partea Comisiei Europene pentru intarirea protectiei frontierei…

- Romania ar trebui sa lucreze alaturi de Comisia Europeana pentru o politica a migrației, ceruta de altfel de Austria, in contextul dosarului Schengen, . Iata ce spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, in condițiile in care Viena s-a opus extinderii zonei de libera circulație.„Soluțiile la…