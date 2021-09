Stiri pe aceeasi tema

- Lista țarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata joi. Bulgaria, alaturi de Norvegia, Lituania, Slovenia, Bermuda, Sri Lanka și Guernsey, a intrat in zona roșie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic…

- LISTA actualizata a statelor considerate cu risc epidemiologic. Bulgaria intra in zona roșie, Germania in zona galbena Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 9 septembrie 2021, Hotararea numarul 68 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic…

