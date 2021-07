Bulgaria: Muzicianul Trifonov anunță un guvern minoritar stârnind furia partidelor Anunțul de luni al lui Slavi Trifonov, starul muzicii bulgare devenit politician, al unui guvern minoritar, fara nicio consultare cu potențialii sai aliați, a declanșat marți un val de condamnari în clasa politica, potrivit AFP.

Câștigând alegerile legislative cu 24,07% din voturi conform rezultatelor aproape finale, partidul &"Exista un astfel de popor&" (ITP) le-a luat prin surprindere pe cele doua grupuri anticorupție care se așteptau la negocieri de coaliție.

&"Este evident ca nu vrea sprijinul nostru&", a reacționat liderul &"Bulgariei democratice&" (dreapta, 12,6%),… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

