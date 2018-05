Stiri pe aceeasi tema

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- PIB-ul per capita a ajuns la 49- din media din UE in cazul Bulgariei, in crestere fata de 40- in 2007, cand a aderat la Uniunea Europeana, arata Bloomberg, citat de Agerpres. Un raport publicat miercuri la Sofia de Open Society Institute se arata ca va dura pana in 2042 ca Bulgaria sa atinga 90- din…

- Excursia face parte din cadrul proiectului Erasmus +KA2 “Math Games”, coordonat de Turcia. Profesoarele Liliana Anițoae si Carmen-Laura Garbatiuc, impreuna cu elevii Silviu Ciprian Horea, Florentina Manasoi, Florentina Pacuraru, Gabriela Tofan și Bianca Dascalu, toti de la Colegiul Agricol “Dimitrie…

- Cate goluri a marcat Claudiu Keșeru pentru Ludogoreț. Atacantul roman a inscris de 9 ori in ultimele șase meciuri disputate in campionatul Bulgariei. Claudiu Keșeru a reușit vineri seara un nou gol in victoria categorica reușita de Ludogoreț pe terenul lui Vereya, scor 3-0, intr-un meci din play-off-ul…

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 20 au fost ranite intr-un accident de autocar, care a avut loc, vineri, pe o autostrada in apropiere de Sofia, relateaza BTA si AFP. Autocarul, izbit in lateral de un alt autovehicul, s-a rasturnat si pasagerii au ramas blocati in el, a afirmat…

- Procurorii DIIOT – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au descins miercuri dimineața la adresele de membrilor grupului infracțional. „In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…