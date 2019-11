Buletine şi în ziua votului, la Brașov (Social) Program prelungit la SPCLEP Brasov, in perioada alegerilor prezidentiale. In 10 noiembrie si 24 noiembrie, ghiseele vor fi deschise intre orele 7.00 si 21.00! Programul de lucru al Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenta Persoanelor (SPCLEP) din judet va fi extins, astfel incat cetatenii care nu au carte de identitate sa o poata obține in preajma alegerilor prezidentiale si sa poata vota. Pentru eliberarea actelor de identitate, persoanele cu... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

