Bula are test la romana

- In ciuda condamnarii primite la inceputul acestui an, liderul clanului Corduneanu, Costel, a devenit eligibil pentru eliberare conditionata la finele saptamanii trecute. Corduneanu a beneficiat de o contestatie la executare in urma careia judecatorii i-au scazut considerabil din pedeapsa. Cei trei ani…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții bolnavi de coronavirus asimptomatici sau ușor simptomatici vor fi izolați acasa, dupa 10 zile de spitalizare. Decizia a fost luata pentru eliberarea parțiala a spitalelor, care s-au umplut in ultimele zile, odata cu creșterea numarului…

- Pacientii suspecti de coronavirus pot face un test de saliva pentru a vedea daca au boala, au anuntat cei de la Universitatea din Southampton. Pana acum, potentialii bolnavi au fost supusi unor examinari incomode cu tampon pentru a prelua probele.

- Tatal lui Djokovici: Federer nu este suficient de bun pentru a fi comparat cu Novak. Pleaca acasa sau mergi la schi, fa ceva!Tatal lui Novak Djokovici, Srdjan Djokovici, a declarat ca elvetianul Roger Federer inca joaca tenis deoarece nu poate accepta faptul ca sarbul si Rafael Nadal sunt…

- Luni, 2.835 elevi de clasa a VIII-a din Vrancea au sustinut proba scrisa la Limba si literatura romana, prima proba a examenului de Evaluare Nationala din acest an. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea ne-au comunicat faptul ca, din cei 3.004 elevi inscrisi, 169 au ratat examenul…

- Evaluarea Naționala 2020 a inceput. Iar absolvenții claselor a VIII-a de la nivelul Capitalei au dat luni, asemeni colegilor lor din restul țarii, prima proba scrisa – cea la limba și literatura romana. La examenul din 15 iunie, in salile de clasa au fost prezenți 15. 809 candidați, anunța Inspectoratul…

- Niciun elev din județul Neamț nu a avut temperatura de peste 37,3 grade, ce nu i-ar fi permis sa susțina prima proba scrisa a examenului de Evaluare Naționala. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți, a afirmat ca s-a inregistrat „un singur elev… la nivel național!”,…