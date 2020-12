Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, in cadrul Consiliului European de iarna, in incercarea de a depasi unele dezacorduri interne si pentru a face front comun in fata provocarilor externe, relateaza DPA. ''Sunt increzator ca putem ajunge la un acord asupra pachetului comun pentru a permite implementarea rapida atat a Cadrului financiar multianual (bugetul multianual al UE, n.red.), cat si a fondului de redresare'', a mentionat presedintele Consiliului European, Charles Michel, in scrisoarea de invitatie adresata liderilor tarilor membre. Premierul…