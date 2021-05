Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul municipiului Bucuresti a fost adoptat in sedinta de vineri, cu un amendament propus de primarul general, intrunind 34 de voturi favorabile. Bugetul cu amendamentul primarului general a fost adoptat cu 34 de voturi "pentru", 5 "impotriva" si 15 abtineri. AMENDAMENTUL poate fi…

- Bugetul Capitalei a ajuns subiect de scandal dupa ce a cazut la vot in Consiliul General. Disputa de la Primaria Capitalei ar putea sa duca la intarzieri și incapacitați de plata, de aceea Nicușor Dan trebuie sa vina rapid cu soluții. Consilierii USR PLUS au refuzat votarea bugetului pentru București,…

- Marile confederatii sindicale proteseaza, miercuri, in Bucuresti, actiunile avand loc in intervalul 11.00 – 13.00, in Piata Victoriei. ”Guvernul Citu, ostil dialogului social si interesului general, trebuie sa plece”, au transmis sindicalistii, alaturi de lista de revendicari care cuprinde un salariu…

- Planul de relansare economica a SUA, in valoare de aproape doua mii de miliarde de dolari, propus de presedintele Joe Biden, a fost adoptat, miercuri, in Camera Reprezentanților din Congresul american."Se aproba cu 22 de voturi pentru si 211 impotriva.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul care prevede infiintarea Institutului Teologic Crestin dupa Evanghelie "Timotheus" din Bucuresti. S-au inregistrat 313 voturi favorabile, potrivit agerpres.ro. Citește și: Raluca Turcan bate cu pumnul in masa: 'Sa incheiem cu ipocrizia.…

- Adrian Muraru, secretar general adjunct PNL București, il ataca pe Alin Stoica, propunerea USR-PLUS pentru funcția de prefect al Capitalei. Liberalul publica pe Facebook un mesaj al lui Stoica din 4 decembrie 2020, cand viitorul prefect il ataca pe Nicușor Dan pentru ca primarul general isi declarase…

- Este primul buget de stat care nu a fost modificat in Parlament, Coaliția de guvernamant reușind sa respinga toate amendamentele opoziției. Cu o zi in urma, senatorii și deputații au votat pe articole proiectele de lege și au respins pe banda rulanta amendamentele depuse de PSD și AUR. Dezbaterile in…