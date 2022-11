Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern și consultat de ȘTIRIPESURSE.RO prevede majorarea salariilor angajaților platiți din fonduri publice, cu excepția demnitarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- NAVETA… Elevii care invața in afara localitații de domiciliu vor primi de patru ori mai mulți bani pentru decontarea transportului. Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care s-a introdus o suma forfetara oferite elevilor…

- UPDATE: CABLU BUCLUCAȘ… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Gara Roșiești, comuna Banca. La fața locului a intervenit și SVSU Banca, iar casa care a luat foc…

- La spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi ar putea fi infiintat Compartimentul de diagnostic si tratament in patologia din Spectru Autism si ADHD. „Managementul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii pregatește documentația pentru inființarea Compartimentului de diagnostic…

- LIBERI… Vești bune pentru bugetari: ii așteapta o noua minivacanța de cinci zile. Potrivit unei decizii luate de Guvern inca de la inceputul anului, 2 decembrie va fi zi libera. Autoritațile s-au gandit sa lege cele doua sarbatori legale, mai exact Sfantul Andrei, care pica pe 30 noiembrie, și Ziua…

- ACHIZIȚIE… Secția de oftalmologie a Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad are in dotare un Auto Kerato Refractometru POTEC PRK 6000, un model ce are un design modern și tehnologie de ultima generație. Costul unui astfel de aparat este de aproximativ 30.000 de lei. „Incepand de miercuri,…

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila (48 de ani) a trecut prin momente dificile in aceasta vara. Un edem dezvoltat pe o coarda vocala l-ar fi putut lasa fara voce. Toata vara a urmat un tratament, dar pentru ca nu a raspuns la acesta, Chirila s-a operat de urgenta in Germania. Pentru actor urmeaza o…

- Operatorii telecom critica noile prevederi din domeniul energiei: destabilizeaza și afecteaza grav planurile de investiții Serviciile telecom vor fi grav afectate de noile prevederi din domeniul Energiei, susține Asociația Operatorilor Mobili din Romania: „creeaza riscul unei perturbari majore, cu efect…