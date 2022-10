Budapesta cere din nou autonomia maghiarilor din Ardeal

Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Szili, insarcinatul prim-ministrului ungar Viktor Orban, transmite ca Declaratia de la Cluj, document prin care a fost formulata prima cerere de autonomie a maghiarilor din Transilvania, este de actualitate si in prezent, dupa 30 de ani.

- Katalin Szili, insarcinatul prim-ministrului ungar Viktor Orban, spune, intr-un comunicat citat de agenția maghiara de presa MTI, ca Declaratia de la Cluj, document prin care a fost formulata prima cerere de autonomie a maghiarilor din Transilvania, este de actualitate si in prezent, transmite Hirado.hu.…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a declarat ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu mai are ce sa caute in Romania, dupa discursul pe care l-a susținut recent la Baile Tușnad. Paunescu a criticat autoritațile romane, mai ales Ministerul de Externe, pentru ca au reacționat cu intarziere la…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni ca ar fi perfect justificata declansarea procedurii de suspendare a dreptului de vot al Ungariei in organismele Uniunii Europene in contextul mesajelor antieuropene transmise de premierul ungar, Viktor Orban, potrivit Agerpres.…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu a declarat, vineri, despre declaratiile lui Viktor Orban in Romania si pozitionarea liderilor UDMR pe acest subiect ca nu are de ce sa fie afectata coaliția de guvernare. ”Am vazut toate declaratiile oficialilor romani, cred ca au fost mai…

- Primarul Emil Boc l-a taxat din nou pe premierul Unagriei, Viktor Orban, care a declarat in Romania ca ”noi maghiarii nu suntem o rasa mixta si nu vrem sa devenim o rasa mixta”.Declarația lui Orban a fost facuta la tabara de vara de la Baile Tușnad.”Am asistat la niște declarații ale premierului Ungariei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea” si a spus ca va avea loc o discutie in coalitie pe aceasta tema. O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea”. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare la toata lumea. Nu a fost o jignire adusa in special…