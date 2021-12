Rezidenții Azilului de Batrani din Targu-Mureș au primit in preajma Craciunului pachete alimentare, in cadrul unei acțiuni organizate de protopopiatul Targu-Mureș in colaborare cu Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale Targu-Mureș. „Conștientizand indemnul Sfantului Apostol Pavel adresat Efesenilor: „Ci fiți buni intre voi și milostivi…" (Efes. 4, 32), dar și versul colindului „și nu uita... Source