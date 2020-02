Bucurestiul ocupa abia locul al 5-lea in regiune la densitatea de mall-uri, dar in 2020 nu exista nici un proiect nou

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 64 (din 132), aflandu-se la mijlocul topului mondial privind competitivitea muncii, in timp ce Bucurestiul ocupa pozitia 86 (din 155) in topul oraselor cu perpective globale, se arata intr-un comunicat Adecco.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis joi ca Guvernul Ludovic Orban trateaza Bucureștiul 'ca pe ruda straina si demna de blamat', dupa ce in ultimele saptamani edilul a avut mai multe schimburi de replici cu premierul.„Si in 2020, in ciuda vitregiei guvernului, care trateaza Capitala…

- Social democratii din Timis s au reunit astazi, 26 decembrie, in sedinta Comitetului Executiv, in cadrul careia au fost luate mai multe decizii, dupa ce Calin Dobra a demisionat din functia de presedinte al PSD Timis. In locul lui Dobra, la conducerea partidului a fost numit deputatul Alfred Simionis.…

- Gazoductul BRUA (Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria) a fost finalizat in timp record, conducta de transport al gazelor naturale, cu o lungime de peste 450 de kilometri doar pe teritoriul Romaniei, repunand Bucurestiul pe harta europeana a gazelor.

- Președintele Klaus Iohannis este nemulțumit de cum arata Bucureștiul in administrația Firea. "Capitala nu este un oraș bine pus la punct", a declarat șeful statului inaintea Adunarii Generale a Asociației Municipiilor din Romania.

- USR va adopta un regulament prin care va putea sustine candidati independenti in alegeri, a declarat sambata presedintele USR, Dan Barna, care a aratat ca Nicusor Dan este unul dintre cei cu sanse mari sa castige Bucurestiul de la Gabriela Firea. "Am discutat in prima parte a sedintei Comitetului Politic…

- Astfel, Iașiul nostru se situeaza pe locul al doilea in toata Europa (50 de state suverane) in clasamentul ritmului de creștere a comunitaților tech. „Europa continua sa cunoasca diversitate geografica in top 20 al hub-urilor de tehnologie cu cea mai rapida creștere. Iași, un oraș din Romania in care…

- In plin post al Craciunului, Bucurestiul s-a transformat in capitala fripturilor. Cei care au trecut pragul unui targ traditional au avut senzatia ca sunt in ajun de sarbatoare. Au gasit pomana porcului sfaraind deja la foc domol, iar la final si-au astamparat pofta de dulce cu placinte.