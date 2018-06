Au existat acumulari de apa pe strazile Racari si Constantin Stefan nr. 28, pe Calea Calarasilor in zona Halei Traian si pe Bd. Camil Ressu, in zona pietei Ramnicu Sarat din Sectorul 3, pe Bd. Tineretului, Sos. Oltenitei / Str. Vultureni, Sos. Mihai Bravu / Calea Vacaresti (Pod Abator), Calea Serban Voda / Bd. Gheorghe Sincai si un subsol de bloc inundat pe Sos. Oltenitei nr. 103 din Sectorul 4.

In Sectorul 5 au fost probleme pe Str. Pucheni (sensul dinspre Confort Urban catre zona targului), Str. Teius (ambele sensuri de circulatie), Str. Bega, Str. Sf. Ana si Str. Garoafei / Str. Iasi,…