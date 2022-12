Stiri pe aceeasi tema

- Șefa guvernului de la Helsinki, Sanna Marin, a declarat vineri, 2 decembrie, in timpul unei vizite in Australia, ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa reziste singura in fața Rusiei, razboiul din Ucraina aratand slabiciunile și erorile acesteia, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres…

- Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51% sub media europeana. Țara noastra se claseaza pe locul 31 din cele 42 de țari incluse in cercetare. Potrivit studiului GfK Purchasing Power Europe 2022 puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Europa…

- Republica Moldova si Romania ”isi croiesc” impreuna soarta, ca parte a lumii libere, Chisinaul in drum spre UE, iar Bucurestiul ”mai puternic” in UE, a afirmat, marti, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Conferinta ”Femeile parlamentare din Romania si promovarea egalitatii de gen ca angajament…

- Clubul sportiv Ferencvaros a declanșat o investigație interna dupa ce agenții de securitate nu au permis unui jucator de hochei maghiar, nascut in Romania, sa intre ca spectator la meciul dintre FTC Telekom și Gheorgheni din Harghita (1-5), disputat la Budapesta. Fii la curent cu cele mai…

- Societatea de transport public local a Sucevei, TPL, va avea la dispoziție, pana la finele anului, toate cele 15 autobuze produse de polonezii de la Solaris.Odata cu livrarea celui de-al doilea autobuz Solaris Urbino, ajuns miercuri la baza diviziei electrice de transport local, primarul Sucevei, ...

- Viitorul premier italian, Giorgia Meloni, a pledat duminica pentru o ”Europa a patriotilor”, intr-un mesaj video transmis la un miting, la Madrid, al partidului de extrema dreapta spaniol Vox, informeaza France Presse. In mesajul sau, lidera partidului Fratelli d’Italia s-a pronuntat pentru a ”o Europa…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea a sase vehicule supraetajate pentru traseul turistic, scrie Agerpres. Este vorba despre autobuze double deck rulate – second hand. Contractul va avea o durata de doua luni de la data semnarii. Valoarea totala estimata…

