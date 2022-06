Stiri pe aceeasi tema

- Linia 41 de tramvaie este blocata, incepand cu ora 11:30, pe Soseaua Virtutii, in statia Pod Ciurel, pe sensul spre Ghencea, din cauza deraierii unui tramvai, anunta Societatea de Transport Bucuresti, potrivit Agerpres. STB precizeaza, pe Twitter , ca pentru preluarea fluxului de calatori de pe traseu…

Un vagon al unui tramvai a deraiat, duminica, pe Podul Ciurel, STB anuntand ca Linia 41 este blocata.

- Trei trenuri asteptate in Gara de Nord au, miercuri, intarzieri de peste 180 de minute. ”Cele 3 trenuri au inregistrat intarzieri din cauza unor fluctuatii de tensiune inregistrate in linia de contact, in prima parte a acestei dimineti, pe distanta Vadu Lat – Gradinari – Chiajna Bucurestii Noi”, anunta…

- Circulatia, blocata in Sectorul 2 din Capitala, dupa ce un tramvai a deraiat, marți la pranz, și a intrat pe carosabil. Accidentul a avut loc la intersecția dintre Șoseaua Colentina și Strada Turmelor din Capitala. In urma acestui incident, traficul a fost restricționat pe sensul spre Piața Obor. Haos…

- Compania de car-sharing electric SPARK a contribuit la o reducere de 7.300 de tone de emisii nocive. Reducerea de emisii s-a obținut cu incepere din anul 2016, cand a fost lansat acest serviciu de car-sharing electric. „SPARK a reușit sa reduca amprenta de carbon cu peste 7,3 milioane kilograme de emisii…