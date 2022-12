Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de poliție a fost implicata intr-un accident rutier, pe o strada din sectorul 1, din București, in aceasta dupa-amiaza. Brigada Rutiera a anunțat ca, in urma accidentului, trei persoane au ajuns de urgența la spital, unde li se acorda ingrijiri medicale. Din informațiile preliminare, conducatorul…

- Premierul Ciuca a solicitat clarificarea situației cetațenilor romani in Marea Britanie, intr-o intalnire avuta cu ministrul pentru afaceri externe al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, James Cleverly. Intalnirea celor doi oficiali a avut loc la data de 29 noiembrie 2022 la București.…

- Șefii guvernelor de la București și Belgrad, Nicolae Ciuca și Ana Brnabic, au discutat, luni, la București, despre viitorul gazoduct Romania – Serbia. „Cei doi oficiali au abordat aspecte legate de necesitatea revigorarii dialogului bilateral și a creșterii nivelului de ambiție in ceea ce privește cooperarea…

- ANPC a amendat cu 50.000 de lei o pizzerie și un restaurant din București, in urma neregulilor descoperite. „In cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea, prin actiuni tematice dedicate, a celor mai tineri comisari ai ANPC – doua restaurante bucurestene au fost controlate…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca reprezentantii Guvernului vor face in continuare demersuri la Comisia Europeana pentru a sustine ideea ca pensiile militare intra la categoria celor de serviciu si ca nu sunt pensii speciale.Seful Guvernului a reamintit, in acest context, faptul ca Banca Mondiala…

- Un tanar din Dolj s-a ales cu dosar penal, dupa ce s-a filmat și s-a postat pe Tik Tok, cum se urca cu picioarele pe o mașina de Poliție. In urma imaginilor postate de tanarul din Dolj pe rețelele de socializare, Polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis dosar penal in acest caz. In imaginile…

- Cei circa 30 de eurodeputați romani, membri in Parlamentul European, sunt chemați sa fie mai activi in demersurile de susținere a intrarii Romaniei in Spațiul Schengen. In acest scop, europarlamentarii romani au fost convocați, luni, intr-o ședința la București. Invitația a fost facuta de președinții…

- ”Unii ar spune ca s-a aprins bradul de Craciun…Altii ca s-a strigat catalogul drogurilor…Sau ca la amphetamina e alergic…Noi spunem ca asa ceva nu am mai intalnit si speram sa nu mai intalnim niciodata. Totul s-a petrecut in Bucuresti, dupa miezul noptii. Masina venea pe sensul opus. Politistul de la…