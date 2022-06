București – Chișinău. Marcel Ciolacu, în vizită oficială în Republica Moldova O delegatie parlamentara condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, incepe luni o vizita oficiala de doua zile in Republica Moldova, noteaza Agerpres. Vizita are loc la invitatia presedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. „Actiunea are caracter de reciprocitate, ca urmare a vizitei in Romania, in 2021, a presedintelui Parlamentului Republicii Moldova, impreuna cu o delegatie parlamentara, si are ca scop continuarea si intensificarea dialogului existent intre Romania si Republica Moldova, permitand punerea in valoare in acest sens a instrumentelor pe care le ofera… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

