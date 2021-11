Autobuzele nu vor mai circula pe liniile de tramvai, in Bucuresti, in perioada 27 decembrie – 27 martie, din motive de siguranta. Totodata, calatorii nu vor mai utiliza statiile de tramvai ca zona de asteptare pentru autobuze, informeaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (TPBI). Din motive de siguranta, in fiecare an, in anotimpul rece, autobuzele care in perioada verii au circulat pe liniile de tramvai din Bucuresti vor reveni la traseul de pe carosabil incepand cu data de 27 decembrie si vor reveni pe calea de rulare a tramvaielor din 27 martie.…