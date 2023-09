Stiri pe aceeasi tema

- ”Sezonul vacantelor pe litoralul romanesc a ajuns aproape la final, iar unii turisti se grabesc sa isi achizitioneze sejururile la Marea Neagra pentru vara viitoare inca de acum. Primele rezervari in hotelurile din statiunile de la mare pentru 2024 au fost deja facute”, anunta Litoralulromanesc.ro,…

- Valoarea medie a unei vacante pe litoralul romanesc a fost de 546 de euro pentru doua persoane, in acest an, iar durata medie a unui sejur a fost de 4,8 nopti, releva datele centralizate de catre un turoperator specializat in destinatii estivale autohtone.

- Sezonul vacanțelor pe litoralul romanesc a ajuns aproape la final, iar unii turiști se grabesc sa iși achiziționeze sejururile la Marea Neagra pentru vara viitoare inca de acum. Primele rezervari in hotelurile din stațiunile de la mare pentru 2024 au fost deja facute, anunța Litoralulromanesc.ro, cel…

- Numarul estimat al turistilor care vor ajunge pe litoralul romanesc in minivacanta de Sfanta Maria se ridica la aproximativ 110-115.000 in unitati clasificate, arata datele Litoralulromanesc.ro, agentie de turism specializata in statiunile autohone de la Marea Neagra. Potrivit companiei, se mai gasesc…

- ”Jumatatea lunii august reprezinta cea mai aglomerata perioada din sezonul estival pe litoralul autohton, dat fiind ca pentru multi romani aceasta este perioada traditionala de concedii. In plus, faptul ca zilele de luni si marti, 14 – 15 august, au fost declarate nelucratoare ca urmare a sarbatorii…

- Femeile sunt cele care decid atat destinatia de vacanta pe litoralul romanesc, cat si detaliile pachetului turistic, potrivit unui studiu realizat in randul familiilor si cuplurilor care isi rezerva un sejur. Datele analizate de Litoralulromanesc.ro și preluate de Agerpres arata ca, in 59,57% dintre…

- Companiile de asigurari analizeaza daca sa inghete acoperirea pe care o ofera oricarei nave dispusa sa navigheze spre Ucraina, dupa ce Rusia a anuntat luni ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce permite exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor sigur din Marea Neagra, au…

- Sezonul estival a inceput deja, iar mulți romani se gandesc la destinații de vacanța, inclusiv din țara noastra. Afla din randurile de mai jos ce sunt plajele „Blue Flag” și la ce sa fii atent atunci cand iți rezervi o vacanța pe litoralul romanesc!