Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat ca Departamentul Juridic al institutiei verifica legalitatea deciziei luate de primaria Sectorului 5. "Astfel de decizii se iau de catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, nu de catre primarie. Verificam legalitatea unei astfel de hotarari,…

- "Azi am prelungit pentru 14 zile masurile in vigoare, dar daca intervin noutați, evident ca vom modifica. Sunt masuri generale, care privesc restricții in ceea ce privește cursurile, doar preșoclarii merg la scoala și doar daca efectivele sunt jumatate. Aceștia trebuie, bineințeles, sa respecte in continuare…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca…

- Dupa ce in Capitala rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori, Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a ridicat de luni unele restrictii impuse de pandemia COVID-19 pe teritoriul municipiului Bucuresti.

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a decis vineri ridicarea partiala a restrcitiilor impuse de pandemia COVID-19 pe teritoriul municipiului Bucuresti. Restrictiile vor fi ridicate, insa, incepand de luni, nu de sambata cum se vehicula.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori, au declarat pentru G4Media.ro surse participante…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…