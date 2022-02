Bucegii – tainiţă fără chei Scormonesc, fara vreun scop, prin podul copilariei. Rascolesc, intorc lucruri cu susul in jos, „defrisez“ lazi si geamantane. Nu caut nimic in mod special. Mi-e dor doar de amintiri. O ilustrata veche cu Sfinxul din Bucegi ma pune pe ganduri. Atata migala, atata truda, atata relevanta in figura omeneasca – sau poate divina? – din fata mea. Cand eram mica, ma intrebam daca mana de om a cioplit in piatra chipul acestuia sau natura a facut asta, cu de la sine putere. Aici e vatra sacra? Bucegii… Cei mai cunoscuti si cei mai la indemana munti ai Romaniei, in special pentru turiștii din sudul țarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

