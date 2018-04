Bucatarul Petrisor: Ma enerveaza papanasii si ciorba de vacuta din meniul restaurantelor. Trebuie sa promovam bucataria traditionala

Stiri pe aceeasi tema

- Legea preventiei este precum aghiazma, adica te ajuta in masura in care crezi in ea, iar ca sa produca efecte pozitive este nevoie de vointa, a declarat miercuri avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta organizata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).

- Surpriza serii in prima ediție a noului sezon ,,Chefi la cuțite” ii impresioneaza pe cei trei jurați. Bontea, Dumitrescu și Scarlarescu se vor afla fața in fața cu bucatari talentați, pasionați ce au pofta sa descopere secretele gastronomiei, dar și straini ce au trecut granițele țarii pentru a-și indeplini…

- Este ciorba ceea mai gustoasa, pe placul tuturor. Ca sa-ți reușeasca ai nevoie de cateva secrete de-ale bucatarilor și de rețeta noastra. Afla cum faci ciorba de vacuța ca sa fie apreciata de toata lumea. Ingrediente: 1 kg carne de vita (rasol și piept sau gat), 3-4 morcovi, o radacina de patrunjel…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Peste doua treimi (67%) din valoarea pietei restaurantelor din Romania a fost detinuta, in 2017, de Bucuresti, cu 4,89 miliarde de lei, iar aproape jumatate (46%) din totalul acestei piete este reprezentata de segmentul restaurantelor standard, cu mese, reiese dintr-un studiu de specialitate.

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.