Bulgaria a primit o oferta din partea SUA pentru livrarea unui al doilea lot de opt avioane F-16 Block 70, a declarat marti reporterilor ministrul apararii in exercitiu Dragomir Zakov, dupa o reuniune a Comisiei parlamentare pentru buget si finante. Oferta este in prezent in curs de evaluare, a spus el, adaugand ca Bulgaria ar trebui sa o accepte sau sa o refuze pana la 1 noiembrie. Exista o optiune pentru prelungirea perioadei de evaluare, dar Statele Unite trebuie sa-si dea acordul, a precizat Zakov. „Oferta este comparabila cu prima (din 2019 pentru primul lot de opt avioane de lupta) din punct…